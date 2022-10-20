«Может триггерная точка была». Никитин ответил о влиянии своей речи на победы «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (4:2) и рассказал о влиянии его речи на игру ярославцев.

«Плохо мы начали игру, не то, что даже плохо, а просто «Динамо» было быстрее нас. Во втором периоде уже включились, и с головой, и ногами сыграли. В третьем в большинстве сами создали интригу, потом в принципе опять заработали большинство, и дальше уже было делом техники не сделать глупость.

Была ли установка в конце матча не бросать в большинстве в формате пять на три? Да нет, здесь скорее рисковать уже просто не надо было. Ребята достаточно устали, и какая разница – выигрывать 5:2 или 4:2? Это просто усталость.

Аверин чувствует себя не важно, сейчас не готов говорить, что там конкретно. Но там травма. Ключица? Я не могу вот так определить, нужно МРТ сделать. Но, наверное, скорее всего что-то с этим связано. Шалунов приболел, тут нет никакого секрета.

Стала ли победная серия следствием того, что моя знаменитая речь завела команду? Может быть, это и была какая-то триггерная точка, самолюбие ребят задел. Но мы достаточно много психологически работаем с парнями, потому что сейчас смысла нет работать функционально, только восстанавливаемся. Это всё психология, здесь мы стали сильнее, но насколько сильнее покажет весь чемпионат и плей-офф. Шажок мы сделали, но очень важно, чтобы он стал фундаментом», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Локомотив» после победы располагается на второй строчке в таблице Западной конференции, московское «Динамо» — на третьей.