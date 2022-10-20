Нападающий «Салавата Юлаева» Аймурзин рассказал о дебютном матче в сезоне

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Аймурзин прокомментировал победный матч с «Северсталью» (5:4) и рассказал о своих ощущениях в дебютном матче за клуб в текущем сезоне.
«Начались удаления во втором периоде, они нас подвели. Затем шайба просто начала залетать в ворота, любые отскоки были в пользу соперника. Хорошо, что смогли выиграть и надёжно сыграть в конце матча.
Какое задание дали тренеры? Играть, как я умею и ничего не придумывать. Никакого давления не было. Играешь в своё удовольствие.
Что говорили старшие товарищи по команде перед игрой? Первый матч в сезоне. Не сразу влился. Ровесники и взрослые помогали. Спасибо им», – приводит слова Аймурзина «ГорОбзор.Ру».
20-летний форвард уфимцев провёл за «Салават Юлаев» в общей сложности три игры, в которых забросил одну шайбу.
- 20 октября 2022
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