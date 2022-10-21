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Панарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный 51 год назад

Панарин повторил рекорд «Рейнджерс», установленный 51 год назад
Артемий Панарин
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На льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Гости в овертайме вырвали победу со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой в середине второго периода отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для Панарина это уже 11-е очко (3+8) в стартовавшем сезоне НХЛ. Таким образом Артемий повторил клубный рекорд, установленный в сезоне-1971/1972 по количеству очков, набранных в пяти матчах с начала чемпионата. 51 год назад легенда «Рейнджерс» Род Жильбер также забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач в пяти матчах. Теперь его достижение повторил 31-летний россиянин.

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