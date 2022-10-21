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Андрей Свечников установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона

Андрей Свечников установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий гостей Андрей Свечников оформил свой первый хет-трик за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря трём заброшенным шайбам в ворота «нефтяников» 22-летний форвард установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона.

В нынешнем сезоне в активе россиянина шесть заброшенных шайб в четырёх матчах, что является новым клубным достижением. Ранее владельцами рекорда являлись Рон Фрэнсис, Джефф Сандерсон и Эрик Стаал, каждый из которых забивал по пять голов в четырёх матчах с начала регулярки.

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