«Даже не помню, как забил. Главное — хорошо отпраздновал». Слафковски о первой шайбе в НХЛ

Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски прокомментировал свою первую заброшенную шайбу в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:2).
«Даже не помню, как забил гол. Я просто поехал праздновать, потому что я считаю, что празднование — это лучшая часть гола. Я был больше сосредоточен на этом, чем на заброшенной шайбе. Нет ничего лучше, чем отметить свой первый гол в НХЛ вместе с этими болельщиками. Это было великолепно», — цитирует Слафковски официальный сайт НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
18-летний словак провёл пять матчей в текущем сезоне и набрал одно (1+0) очко. Он был выбран «Монреалем» первым номером на драфте-2022. В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии. В составе ТПС словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата, к которым добавил ещё семь (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской лиги.
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