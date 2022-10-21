Запасные игроки «Монреаля» восхитились изумительным буллитом Судзуки в стиле Дацюка

В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Аризону Койотс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.



В концовке второго периода капитан «Канадиенс» Ник Судзуки исполнил изумительный по красоте буллит в стиле российского нападающего Павла Дацюка. Судзуки на небольшой скорости подъехал к вратарю по диагонали и лёгким движением клюшки подсёк шайбу в дальний верхний угол. Аналогичный буллит исполнил Дацюк в матче с «Чикаго» 18 января 2010 в ворота финского голкипера Антти Ниеми.

Запасные игроки «Монреаля» не ожидали такого исполнения от капитана команды и выразили своё восхищение на трибунах арены.

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В текущем сезоне НХЛ Судзуки набрал шесть очков (3+3). «Монреаль» одержал третью победу в пяти матчах.