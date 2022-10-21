Запасные игроки «Монреаля» восхитились изумительным буллитом Судзуки в стиле Дацюка

В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Аризону Койотс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.
В концовке второго периода капитан «Канадиенс» Ник Судзуки исполнил изумительный по красоте буллит в стиле российского нападающего Павла Дацюка. Судзуки на небольшой скорости подъехал к вратарю по диагонали и лёгким движением клюшки подсёк шайбу в дальний верхний угол. Аналогичный буллит исполнил Дацюк в матче с «Чикаго» 18 января 2010 в ворота финского голкипера Антти Ниеми.
Запасные игроки «Монреаля» не ожидали такого исполнения от капитана команды и выразили своё восхищение на трибунах арены.
В текущем сезоне НХЛ Судзуки набрал шесть очков (3+3). «Монреаль» одержал третью победу в пяти матчах.
- 21 октября 2022
-
11:56
-
11:36
-
11:02
-
10:28
-
10:04
-
09:40
-
09:25
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:10
-
07:35
-
07:12
-
07:07
-
07:05
-
06:58
-
06:48
-
06:37
-
06:26
-
06:21
-
06:11
-
06:06
-
05:40
-
05:23
-
04:51
-
04:45
-
04:37
-
04:02
-
03:50
-
03:26
-
02:53
- 20 октября 2022
-
23:24
-
23:10