Хабаровский «Амур» заключил контракт до конца сезона с нападающим Денисом Вихаревым, сообщает пресс-служба КХЛ.
30-летний нападающий текущий сезон начинал в «Нефтехимике». За четыре матча в составе нижнекамской команды форвард очков не набрал. Показатель полезности составил «-1».
Всего в КХЛ Вихарев провёл 288 игр в регулярных чемпионатах, в которых набрал 118 очков — забил 45 голов и отдал 73 результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего девять матчей, в которых форвард отметился одним голом. Показатель полезности по карьере в КХЛ составил «-34». Вихарев принимал участие в Кубке Надежды в составе череповецкой «Северстали».
Вихарев выступал в КХЛ в составе таких клубов, как «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Адмирал», ХК «Сочи» и «Нефтехимик».
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