«Расслабленность в хорошем матче, похоже, у нас в ДНК». Баширов о победе над «Северсталью»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о непростой победе уфимской команды в матче с «Северсталью» (5:4). «Салават» вёл по ходу матча с преимуществом в четыре шайбы, но чуть было не растерял его.
«Не стал вчера ничего писать про прошедший в Череповце матч. Сразу же после финальной сирены в голову лезли лишь дежурные фразы. Уверен, все болельщики «СЮ» их знают. И вряд ли оценка матча была бы объективной, а возникшие после второго перерыва торжественные заготовки пришлось забыть. Такие матчи действительно следует считать уроком.
Но у меня такое ощущение, что я уже который год второгодник. Вдруг нападающая расслабленность в хорошем матче, похоже, у нас в ДНК. Видимо, пора уже воспринимать это как факт. Тем не менее есть и положительный момент: после таких матчей наступает прозрение, которое, конечно же, имеет срок до следующего подобного матча.
P. S. Всё равно все наши пять голов были очень красивыми», — написал Баширов в своём телеграм-канале.
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. После 20 матчей уфимский клуб занимает третью строчку в таблице Восточной конференции.
- 21 октября 2022
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