Казанский «Ак Барс» представил особую игровую форму на домашний матч с «Салаватом Юлаевым». Матчи с уфимским клубом являются принципиальными, за победу в них команда получает Кубок чак-чак.

«Представляем домашнюю форму «зелёного дерби». Паттерны с чак-чаком, нашивка с логотипом дерби – все детали теперь и в домашнем комплекте. Сейчас заценим форму в антураже станции метро «Кремлёвская», а завтра увидим её на льду», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Ак Барса».

Фото: телеграм-канал «Ак Барса»

Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдёт в Казани завтра, 22 октября. Начало матча запланировано на 17:00 мск. Первую встречу между этими командами 27 сентября выиграл казанский клуб со счётом 3:0. Сообщается, что все билеты на предстоящий матч проданы.