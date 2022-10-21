Казанский «Ак Барс» представил особую игровую форму на домашний матч с «Салаватом Юлаевым». Матчи с уфимским клубом являются принципиальными, за победу в них команда получает Кубок чак-чак.
«Представляем домашнюю форму «зелёного дерби». Паттерны с чак-чаком, нашивка с логотипом дерби – все детали теперь и в домашнем комплекте. Сейчас заценим форму в антураже станции метро «Кремлёвская», а завтра увидим её на льду», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Ак Барса».
Фото: телеграм-канал «Ак Барса»
Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» пройдёт в Казани завтра, 22 октября. Начало матча запланировано на 17:00 мск. Первую встречу между этими командами 27 сентября выиграл казанский клуб со счётом 3:0. Сообщается, что все билеты на предстоящий матч проданы.
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