Главный тренер «Торонто»: когда Самсонов играет в воротах, ребята чувствуют себя отлично

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф похвалил российского вратаря «листьев» Илью Самсонова за игру в матче с «Далласом» (3:2 ОТ). Наставник отметил, что команда чувствует себя уверенно, когда россиянин играет в воротах.
«Сегодня для победы ему нужно было сделать несколько ключевых сейвов. Во втором голе соперника он мало что мог сделать — то ли наш игрок, то ли их хоккеист ему помешали. Но я думаю, что в этом матче Самсонов был хорош.
Ребята чувствуют себя хорошо, когда он играет в воротах. Они чувствуют, что Самсонов способен делать сейвы в нужные моменты игры. Он собирается стать отличным вратарём», — цитирует наставника Sportsnet.
В прошедшей игре российский голкипер сделал 26 сейвов из 28 бросков. В текущем сезоне Самсонов выиграл все три матча, которые начинал в старте. Процент отражённых бросков составил 92,7%. В прошедшее межсезонье Самсонов подписал однолетнее соглашение с «Мэйпл Лифс» на сумму $ 1,8 млн.
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