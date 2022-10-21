Главный тренер «Барыса» объяснил разгромное поражение от «Металлурга» со счётом 0:5

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал разгромное поражение команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 с «Металлургом». Магнитогорцы забросили пять шайб, на которые астанинский коллектив не смог ответить ни одним голом. Это поражение стало для подопечных Скабелки первым за последние четыре матча. Кроме того, специалист рассказал, с кем клуб, скорее всего, расстанется.

«Не смог я подготовить команду. Понимали, с кем играем. «Магнитка» — быстрая, мастеровитая, мощная команда. Мы не вошли сразу с первой смены, провалили первый период. «Металлург» был быстрее, выигрывал всю борьбу, забивал голы на любой вкус. Потом мы попытались переломить ход матча, но соперник не позволил. Всего шесть защитников в заявке связано с тем, что у нас два лимитчика приболели. Надеялись, что наша шестёрка сыграет надёжнее. Минеев, наверное, будет искать продолжение карьеры в другой команде.

С чем связана нестабильная игра? Перед «Куньлунем» был тяжёлый выезд, сейчас тоже была тяжёлая серия из четырёх матчей. «Металлург» сыграл с Казанью будто матч плей-офф. Мы же хотели восстановиться, дали тренировки полегче, но, наверное, сделали не всё правильно. Нашему тренерскому штабу надо разобраться», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.