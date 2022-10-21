«Канадские хулиганы из Мытищ». Роман Ротенберг — о «Куньлуне»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги встречи Фонбет Чемпионат КХЛ с «Куньлунем».

«Серьёзный соперник, серьёзно готовились. Понимали, что будет много провокаций, они нам ещё в прошлой матче обещали. Команда играет в канадском стиле, как мы в раздевалке говорим: канадские хулиганы из Мытищ. Понимали, что с ними будет тяжело, наша задача была показать свою игру, на провокации ответить голами. Два периода где-то мы велись на провокации, на третий период надо было выйти совсем другой командой. Тяжело было, вы видели, как на наших игроках висят, по рукам и ногам связывают… Тяжело играть в хоккей. Думаю, профессионалы в этом разберутся, им виднее. Третий период — молодцы, ребята на 100% выполнили установку.

Был серьёзный разговор, ребята хорошо отреагировали. Благодарность команде. Идём вперёд, готовимся дальше.

Вчера встречались с Владимиром Юрзиновым, много обсуждали сегодняшний матч. Такая команда, с которой нужно было именно пятак выиграть, единоборства, много физической игры. Интересный соперник, игра от ножа. В таких матчах мы развиваемся. Сдали сегодня серьёзный экзамен», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.