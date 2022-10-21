Айрленд: в «Куньлуне» до сих пор есть несколько пассажиров, но мы уже не последние в КХЛ

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд высказался после поражения в матче со СКА (2:3).

«Особо нечего сказать, обидное поражение. Мы бились, играли вничью, тяжело так проигрывать. Горжусь ребятами. Обидно, что проиграли, но была проделана хорошая работа. Почему мы лучше всего играем против топовых команд? Думаю, мы становимся лучше с течением времени. Мы сейчас играем только в три звена, это опасная игра. Но мы набираем форму, понимаем систему, ребята отдаются по полной, больше играют как команда. Ещё не полностью так, как бы мне хотелось, но мы прогрессируем. Но чтобы биться в каждом матче, все должны играть лучше. Мне кажется, в команде до сих пор есть несколько пассажиров, плюс пара хороших игроков ещё травмированы. Нам нужно добавить глубины в первых звеньях, чтобы мы стали лучше.

Но если посмотреть на команду, что была в прошлом году — они были последними и, кажется, у них в том сезоне была серия поражений из 22 матчей. Не знаю, что там было, меня здесь ещё не было. Это не быстрый процесс, у нас нет такого бюджета, как у некоторых команд — особенно у той, с которой мы играли сегодня. Поэтому тяжело приобретать топовых игроков. Мы медленно начали тренировочный лагерь, уровень физической формы был не лучшим, понимание системы ещё не до конца пришло. Мы должны были разобраться, кто может играть по этой системе. Это долгое восхождение, мы понимаем, что сейчас представляет из себя команда и какой она должна стать. Но должен сказать, что мы больше не в самом низу турнирной таблицы. Мы медленно забираемся наверх. Сейчас мы ближе к середине, чем к началу, но это уже что-то. Но у нас нет стабильной игры, а нам надо, чтобы все были в лучшей форме», — передаёт слова Айрленда корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.