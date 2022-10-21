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«Торпедо» подписало контракт с форвардом системы «Миннесоты»

«Торпедо» подписало контракт с форвардом системы «Миннесоты»
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Нападающий системы «Миннесоты Уайлд» Владислав Фирстов перешёл в «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что 21-летний форвард «дикарей» отправлен в нижегородскую команду в аренду.

Напомним, клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» задрафтовал россиянина в 2019 году во втором раунде под общим 42-м номером.

Таким образом, «Торпедо» смогло заключить соглашения со всеми игроками, на которых были получены права в результате обмена с «Локомотивом», состоявшегося в межсезонье. Тогда состав ярославской команды пополнил нападающий Иван Чехович, а нижегородский коллектив получил права на форвардов Денниса Яна, Владислава Фирстова и Максима Летунова.

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