«Торпедо» подписало контракт с форвардом системы «Миннесоты»

Нападающий системы «Миннесоты Уайлд» Владислав Фирстов перешёл в «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Отмечается, что 21-летний форвард «дикарей» отправлен в нижегородскую команду в аренду.



Напомним, клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» задрафтовал россиянина в 2019 году во втором раунде под общим 42-м номером.



Таким образом, «Торпедо» смогло заключить соглашения со всеми игроками, на которых были получены права в результате обмена с «Локомотивом», состоявшегося в межсезонье. Тогда состав ярославской команды пополнил нападающий Иван Чехович, а нижегородский коллектив получил права на форвардов Денниса Яна, Владислава Фирстова и Максима Летунова.