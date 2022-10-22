Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» упустила преимущество в три шайбы, но победила «Витязь» по буллитам

«Сибирь» упустила преимущество в три шайбы, но победила «Витязь» по буллитам
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и подмосковным «Витязем». Победу в упорном матче одержала новосибирская команда со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0).

На 14-й минуте счёт в матче открыл хоккеист «Сибири» Тимур Ахтияров. Удвоил преимущество сибиряков на 23-й минуте Тейлор Бек. На 28-й минуте Никита Сетдиков оформил разрыв в три шайбы. На 32-й минуте шайба Жереми Руа положила начало камбэку «Витязя». На 42-й минуте Егор Воронков сократил отставание до одной шайбы. На 56-й минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Победный бросок на счету Александра Шарова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2022, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
1:0 Ахияров (Сетдиков, Бек) – 13:11 (5x5)   2:0 Бек (Пьянов, Мёрфи) – 23:00 (5x4)   3:0 Сетдиков (Шенфельд, Основин) – 27:23 (5x4)   3:1 Руа – 31:02 (5x5)   3:2 Воронков (Валенцов, Уилсон) – 41:07 (5x5)   3:3 Яремчук (Валенцов) – 55:14 (5x5)   4:3 Шаров – 65:00 (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч новосибирская «Сибирь» проведёт 25 октября дома со «Спартаком». «Витязь» 26 октября на своём льду примет китайский «Куньлунь».

Новость по теме
Тренер «Сибири» объяснил свои фразы про «витиеватый хоккей» и «тю-тю-тю», ставшие мемами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022