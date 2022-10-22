«Сибирь» упустила преимущество в три шайбы, но победила «Витязь» по буллитам

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и подмосковным «Витязем». Победу в упорном матче одержала новосибирская команда со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0).

На 14-й минуте счёт в матче открыл хоккеист «Сибири» Тимур Ахтияров. Удвоил преимущество сибиряков на 23-й минуте Тейлор Бек. На 28-й минуте Никита Сетдиков оформил разрыв в три шайбы. На 32-й минуте шайба Жереми Руа положила начало камбэку «Витязя». На 42-й минуте Егор Воронков сократил отставание до одной шайбы. На 56-й минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Победный бросок на счету Александра Шарова.

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Следующий матч новосибирская «Сибирь» проведёт 25 октября дома со «Спартаком». «Витязь» 26 октября на своём льду примет китайский «Куньлунь».