«Он счастлив быть в Киеве». Гашек — о бывшем защитнике сборной России Житнике

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал о бывшем защитнике сборной России олимпийском чемпионе Алексее Житнике.

«Он начинал в Советском Союзе, играл на Олимпиаде со сборной России, выиграл серебро в 1998 году, но его сердце — в Киеве. Он живёт наполовину в Нью-Йорке, наполовину в Киеве.

В начале событий на Украине мы созванивались через день, сейчас общаемся раз-два в месяц. Он говорил: «Я счастлив и хочу быть здесь. Хочу поддерживать страну в Киеве», — приводит слова Гашека sport.cz.

Алексей Житник родился в Киеве. Он становился олимпийским чемпионом в 1992 году в составе сборной СНГ во французском Альбервиле. Также Житник брал серебро в Нагано в 1998 году со сборной России, уступив в финале сборной Чехии с Домиником Гашеком в воротах.