Юрий Новиков: Кошечкин — глыба, он не затерялся бы в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков дал комментарий в связи с новым рекордом голкипера «Металлурга» Василия Кошечкина. Российский вратарь стал первым в КХЛ, который сыграл на ноль 90 матчей.

«Когда в Тольятти были сложные времена, меня пригласили туда работать. Там были проблемы с финансами, и ко мне подошла группа молодых ребят в лице Панина, Емелина и Кошечкина. И они мне по-доброму сказали: «Тренер, мы бы с удовольствием остались в Тольятти, но из-за ситуации с деньгами вынуждены уехать». И я ответил: «Ребята, в добрый путь! Вперёд и вверх!». Это маленький штришок, но он говорит о человеческих качествах. Об этих ребятах были очень хорошие отзывы, все они – тольяттинские воспитанники. Этот момент оставил во мне тёплую память на всю жизнь. Мы очень хорошо с ними расстались. Мне, кстати, удалось там создать команду, но некоторые причины не позволили нам дальше развиваться.



Только за счёт преданности хоккею, характеру и трудолюбию можно пройти успешный путь. Спорт не обманешь. Позиция вратаря – тяжелейшая. Кошечкин достоин самого большого уважения. Может быть, это замыливается, потому что «Металлург» – именитая команда и роль Кошечкина в ней отмечается не так, как должна. Но это глыба, и не только по физическим габаритам, но и по преданности с характером. Я думаю, что он бы не затерялся в НХЛ.



Сыграть на ноль для вратаря – это очень серьёзное событие. Во-первых, команда при таком раскладе будет выигрывать, забросив одну шайбу, а во-вторых, что такое – не пропустить, когда по твоим воротам наносится в среднем по 25 бросков? Это очень серьёзная нагрузка для вратаря, который играет практически без смены. Габариты Василия, с одной стороны, – плюс для него. А с другой – попробуй там покрутись, попадай. Для этого нужно обладать очень хорошими физическими качествами. Самое главное – преданность хоккею. Если полевой игрок может позволить себе расслабиться, захандрить и прогулять, то вратарь не имеет на это права. Нужно постоянно держать себя в тонусе, вне зависимости от того, находишься ты в отпуске или же в сезоне. Вратарь – везде вратарь. Он идёт по улице и ловит муху. По-другому нельзя. Здоровья Василию! Кошечкин вошёл в историю как очень серьёзный вратарь», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, Кошечкин оформил шат-аут в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» в гостях (5:0), отразив все 19 бросков по воротам.