Первый номер драфта НХЛ — 2018 Расмус Далин обновил свой же рекорд в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Баффало Сэйбрз». После первого периода гости впереди — 2:0.
Первую шайбу в составе «клинков» забросил шведский защитник Расмус Далин, совершивший отличный бросок в большинстве от синей линии. Первый номер драфта НХЛ 2018 года стал первым игроком обороны в истории НХЛ, кому удалось отличиться в каждом из пяти матчей со старта регулярного чемпионата.
Таким образом, 22-летний защитник обновил свой же рекорд в истории НХЛ. В прошлом матче он стал первым игроком обороны в истории НХЛ, кому удалось отличиться в каждом из четырёх матчей со старта регулярного чемпионата.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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