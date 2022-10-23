Павелски стал самым возрастным игроком в истории «Далласа», оформившим хет-трик в НХЛ

38-летний американский нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски вписал своё имя в историю клуба благодаря хет-трику в ворота «Монреаль Канадиенс» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Павелски стал самым возрастным автором хет-трика в клубной истории «Далласа». Ему удалось забросить три шайбы в одном матче в возрасте 38 лет и 103 дней. Ему удалось обойти достижение Бретта Халла, который оформил хет-трик в 36 лет и 224 дня ещё в марте 2001 года.
Напомним, в марте этого года Павелски продлил контракт с «Далласом», за который выступает с 2019 года, ещё на один сезон. Его зарплата с учётом бонусов составляет $ 6 млн. Всего Джо провёл в НХЛ 1173 матча, в которых отметился 930 (425+505) результативными действиями при коэффициенте полезности «+151».
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