Кузнецов грубо толкнул на борт Лемье за несколько секунд до победного гола «Вашингтона»

На льду «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева победили со счётом 4:3.
За пять с половиной минут до конца третьего периода при равном счёте 3:3 произошёл эпизод с участием российского нападающего «Кэпиталс» Евгения Кузнецова и провокатора «Лос-Анджелеса» Брендана Лемье. Уроженец Челябинска грубо толкнул на борт хоккеиста «Кингз», однако свистка арбитра не последовало, а через несколько секунд «Вашингтон» забил гол, оказавшийся победным в матче.
Напомним, прошедший матч с «Лос-Анджелесом» стал первым для Кузнецова после отбытия одноматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу защитника Кайла Берроуза в матче с «Ванкувером». Россиянин в матче с «Кингз» набрал одно очко за результативную передачу.
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