Главный тренер «Торонто» — о 4:1 с «Виннипегом»: Самсонов провёл очень сильную игру

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф остался доволен действиями команды в матче с «Виннипегом» (4:1) и отметил отличную игру российского вратаря «листьев» Ильи Самсонова.
«Третий период не был идеальным, но сочетание того, что наши ребята усердно играли и хорошо защищали свои ворота, а Самсонов продемонстрировал очень сильную игру, — это отличный способ начать эту выездную серию с победы», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
В прошедшей игре Самсонов отразил 30 бросков по воротам. Для пополнившего состав канадской команды в межсезонье Самсонова одержанная победа стала четвёртой со старта сезона, что является одним из лучших результатов в истории клуба для новичков команды. Рекорд «Мэйпл Лифс» принадлежит Дамьену Роудсу и Фрэнку Маккулу, которые выиграли шесть своих первых матчей кряду в составе «кленовых листьев».
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