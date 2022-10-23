Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торонто» — о 4:1 с «Виннипегом»: Самсонов провёл очень сильную игру

Главный тренер «Торонто» — о 4:1 с «Виннипегом»: Самсонов провёл очень сильную игру
Комментарии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф остался доволен действиями команды в матче с «Виннипегом» (4:1) и отметил отличную игру российского вратаря «листьев» Ильи Самсонова.

«Третий период не был идеальным, но сочетание того, что наши ребята усердно играли и хорошо защищали свои ворота, а Самсонов продемонстрировал очень сильную игру, — это отличный способ начать эту выездную серию с победы», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

В прошедшей игре Самсонов отразил 30 бросков по воротам. Для пополнившего состав канадской команды в межсезонье Самсонова одержанная победа стала четвёртой со старта сезона, что является одним из лучших результатов в истории клуба для новичков команды. Рекорд «Мэйпл Лифс» принадлежит Дамьену Роудсу и Фрэнку Маккулу, которые выиграли шесть своих первых матчей кряду в составе «кленовых листьев».

Новость по теме
Самсонов вошёл в историю «Торонто», одержав четвёртую победу подряд со старта сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022