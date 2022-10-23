Российский форвард Николай Жердев попал в сферу интересов клуба Белорусской экстралиги «Динамо-Молодечно», сообщает «Белорусский хоккей».
Напомним, в текущем сезоне Жердев уже выступал в Чемпионате Белоруссии по хоккею за минскую «Юность». 37-летний хоккеист записал на свой счёт 4 (3+1) очка в 14 матчах чемпионата. Он подписал контракт с «Юностью» в конце августа, а расторг в середине октября.
Напомним, минувший сезон Жердев провёл в братиславском клубе «Кэпиталз» и итальянской команде «Мерано». В общей сложности он сыграл 40 матчей и набрал 28 (11+17) очков.
Россиянин выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» (2003–2008), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2008–2009) и «Филадельфию Флайерз» (2010–2011). В общей сложности у него 436 встреч и 261 (115+146) балл.
С 2009 года Жердев выступал в КХЛ за различные клубы. Всего в КХЛ на его счету 213 (71+142) результативных баллов в 358 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина форвард провёл 50 встреч, забросил восемь шайб и отдал 11 передач (19 очков).
Отметим, что Жердев является двукратным победителем чемпионатов мира (2009, 2012).
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