Российский форвард Николай Жердев покинул минскую «Юность». Он подписал контракт в августе

Российский нападающий Николай Жердев покинул минскую «Юность». Об этом сообщил тренер белорусской команды Евгений Есаулов на послематчевой пресс-конференции.

В нынешнем регулярном сезоне экстралиги 37-летний хоккеист записал на свой счёт 4 (3+1) очка в 14 матчах чемпионата. Он подписал контракт с «Юностью» в конце августа.



Напомним, минувший сезон Жердев провёл в братиславском клубе «Кэпиталз» и итальянской команде «Мерано». В общей сложности он сыграл 40 матчей и набрал 28 (11+17) очков.



Россиянин выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» (2003–2008), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2008–2009) и «Филадельфию Флайерз» (2010–2011). В общей сложности у него 436 встреч и 261 (115+146) балл.



С 2009 года Жердев стал играть в Континентальной хоккейной лиге. Он выступал за «Атлант», «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», московское «Динамо», ХК «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 213 (71+142) результативных баллов в 358 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина форвард провёл 50 встреч, забросил восемь шайб и отдал 11 передач (19 очков).



Отметим, что Жердев является двукратным победителем чемпионатов мира (2009, 2012).