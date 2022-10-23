Первый номер драфта форвард «Монреаля» Слафковски получил травму верхней части тела

Первый номер драфта форвард «Монреаля» Юрай Слафковски получил травму верхней части тела, сообщает официальный сайт «Канадиенс».

18-летний словак вернётся в строй со дня на день. В прошедшем матче с «Аризоной» нападающий забил свой первый гол в НХЛ.

Слафковски провёл пять матчей в текущем сезоне и набрал одно (1+0) очко. Он был выбран «Монреалем» первым номером на драфте-2022. В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии. В составе ТПС словак набрал 10 (5+5) очков в 31 матче регулярного чемпионата, к которым добавил ещё семь (2+5) баллов в 18 играх плей-офф, став серебряным призёром финской лиги.

Ранее словак выражал свой восторг игрой против суперзвёзд НХЛ Александра Овечкина и Сидни Кросби.