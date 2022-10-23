Главный тренер «Спартака» Миронов рассказал о победе в матче с «Амуром»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (4:3 ОТ), а также рассказал о том, как сказываются перелёты на его команде.
«Болельщиков с победой. Ребята молодцы, бились до конца. Взяли два очка, готовимся дальше. Когда ведёшь в счёте, не надо ничего выдумывать, нужно играть надёжно и просто. Допустили пару ошибок, получили удаление, соперник этим воспользовался и сравнял счёт. В овертайме взяли свои два очка. Едем дальше.
Что послужило причиной того, что в третьем периоде пропустили две шайбы? Дальний Восток. Мы живём по московскому времени. Встали в шесть утра по Москве и пошли на игру. Конечно, перелёты, разница во времени сказываются. Не хватило силёнок на третий период.
«Спартак» в Хабаровске не выигрывал семь лет подряд, сегодня было особенно приятно выиграть? Для нас любая победа приятная. Неважно, сколько не выигрывали здесь. Ребята выходят только побеждать. Сегодня это случилось», — приводит слова Миронова сайт «Амура».
После победы «Спартак» поднялся на одну строчку и занимает пятое место в таблице Западной конференции. «Амур» остался на 11-м месте в таблице Востока.
- 23 октября 2022
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