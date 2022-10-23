Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин: начало игры планировали сыграть вторым номером

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Сочи» и рассказал, что поменялось в тактике уральцев после матчей с СКА и ЦСКА.

«У нас сегодня была четвёртая игра через день. Хорошо ребята выполнили установку на игру, первый период сыграли терпеливо и дальше воспользовались своими шансами. Хорошее меньшинство у нас сегодня было – только в последнем меньшинстве немножко недоработали. Идём дальше, у нас впереди через пару дней ещё один выезд. Готовимся к следующим матчам.

Как оценю игру Игоря Бобкова? Он держал команду в игре, здорово играл. В принципе, это всё. То, что там была ошибка, наверное, она связана с коммуникацией между защитником и вратарём. Будем разбираться, поговорим с ребятами, исправим этот момент.

Меняли ли как-то тренерскую установку после двух поражений от СКА и ЦСКА? Да, конечно же, поменяли. Сыграли больше от обороны. Начало игры планировали сыграть вторым номером. Сегодня ещё здорово ощущалась поддержка болельщиков. Много болельщиков сегодня было из Екатеринбурга, которые болели за нас. Спасибо им за это!» — цитирует Заварухина официальный телеграм-канал «Автомобилиста».

После победы «Автомобилист» с 31 очком занимает третью строчку в таблице Восточной конференции. «Сочи» с девятью очками находится на последнем месте в таблице Запада.