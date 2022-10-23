Скабелка: «Барыс» перестал делать ту работу, благодаря которой одерживали хорошие победы

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал причины поражения в матче с «Нефтехимиком» (2:4).

«Не знаю, я много не буду говорить. Если есть вопросы, спросите. Сошли с той дороги и перестали делать ту работу, благодаря которой одерживали хорошие победы над сильными командами, и вообще в каждой игре имели хорошие шансы на победу. Это самоотверженная игра в обороне с большим количеством заблокированных бросков, агрессивная работа в зоне атаки. Второй матч мы этого не делаем. Соответственно, такой результат. Практически не блокируем броски. А что получается в атаке — с них идут контратаки в наши ворота. За два матча пропустили контратак, наверное, как за весь предыдущий отрезок. Будем работать и готовиться к следующему матчу. На сегодняшний день пока так.

В чём причина не очень хорошего начала в исполнении «Барыса»? Да нет, какое начало… То, что гол забили — это концентрация. Вышли хоккеисты, стандартное положение. Всегда, когда пропускаешь со вбрасывания, соперник агрессивнее, чем ты. Вот и всё. Все всё знают, что надо делать, кто кого берёт. Это же не момент, когда соперник нас обыграл, раскрутил или задавил в зоне.

В чём основная причина нестабильной игры команды? Я же отчасти уже объяснил. В этом сезоне команда примерно на 70 процентов новая. Те требования, которые мы предъявляем… Да, наверное, тяжело держать уровень в каждом матче и каждой тренировке. Вот у нас такие качели и происходят. На сегодняшний день не можем добиться высокого среднего уровня, чтобы его держать. За счёт этого мы либо наверху, либо играем такие матчи, о которых сказали», — приводит слова Скабелки shaiba.kz.

После поражения астанинский клуб с 23 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» после победы поднялся на восьмую строчку в таблице Востока, имея в активе 19 очков.

Следующий матч «Нефтехимик» проведёт в гостях со СКА 26 октября. «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом» 25 октября.