НХЛ назвала имена трёх лучших игроков второй игровой недели
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НХЛ на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших игроков второй игровой недели.
Первой звездой недели признан защитник «Баффало» Расмус Далин. Он установил рекорд НХЛ, став первым защитником в истории НХЛ, которому удалось отличиться в каждом из пяти матчей со старта регулярного чемпионата.
Второй звездой стал левый крайний клуба «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук, за неделю забросив три гола и отдав четыре результативные передачи.
Третьей звездой признан голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд. В четырёх матчах сезона Блэквуд одержал три победы, с процентом отражённых бросков — 90,4 и коэффициентом надёжности — 2,02.
Отметим, что вторую неделю подряд НХЛ не включает российских игроков в списки лучших за неделю.
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