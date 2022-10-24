НХЛ назвала имена трёх лучших игроков второй игровой недели

НХЛ на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших игроков второй игровой недели.

Первой звездой недели признан защитник «Баффало» Расмус Далин. Он установил рекорд НХЛ, став первым защитником в истории НХЛ, которому удалось отличиться в каждом из пяти матчей со старта регулярного чемпионата.

Второй звездой стал левый крайний клуба «Оттава Сенаторз» Брэди Ткачук, за неделю забросив три гола и отдав четыре результативные передачи.

Третьей звездой признан голкипер «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд. В четырёх матчах сезона Блэквуд одержал три победы, с процентом отражённых бросков — 90,4 и коэффициентом надёжности — 2,02.

Отметим, что вторую неделю подряд НХЛ не включает российских игроков в списки лучших за неделю.