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Илья Самсонов потерпел первое поражение в «Торонто» в матче с «Вегасом»

Илья Самсонов потерпел первое поражение в «Торонто» в матче с «Вегасом»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил Николя Руа уже на четвёртой минуте. Он отличился после пасов Райлли Смита и Фила Кессела. Гости смогли сравнять счёт только во втором периоде. Точным выстрелом отметился Вильям Нюландер после передач Джона Тавареса и Николаса Робертсона.

Уже на первой минуте второго периода Чандлер Стивенсон вывел хозяев вперёд благодаря точным пасам Брейдена Макнэбба и Ши Теодора. А итоговый счёт на табло установил Майкл Амадио на 49-й минуте. Николас Хаг отдал ему результативный пас.

Примечательно, что это поражение стало первым для российского голкипера Ильи Самсонова в воротах гостей. Вратарь сыграл весь матч и совершил 30 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Руа (Смит, Кессел) – 03:51 (5x4)   1:1 Нюландер (Таварес, Робертсон) – 31:43 (5x5)   2:1 Стивенсон (Макнэбб, Теодор) – 40:42 (5x5)   3:1 Амадио (Хаг) – 48:12 (5x5)
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