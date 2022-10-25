Илья Самсонов потерпел первое поражение в «Торонто» в матче с «Вегасом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Первую шайбу в матче забросил Николя Руа уже на четвёртой минуте. Он отличился после пасов Райлли Смита и Фила Кессела. Гости смогли сравнять счёт только во втором периоде. Точным выстрелом отметился Вильям Нюландер после передач Джона Тавареса и Николаса Робертсона.
Уже на первой минуте второго периода Чандлер Стивенсон вывел хозяев вперёд благодаря точным пасам Брейдена Макнэбба и Ши Теодора. А итоговый счёт на табло установил Майкл Амадио на 49-й минуте. Николас Хаг отдал ему результативный пас.
Примечательно, что это поражение стало первым для российского голкипера Ильи Самсонова в воротах гостей. Вратарь сыграл весь матч и совершил 30 сейвов.
- 25 октября 2022
-
08:23
-
08:12
-
07:44
-
07:36
-
07:24
-
07:15
-
06:51
-
06:44
-
06:35
-
06:18
-
05:57
-
05:56
-
05:38
-
04:55
-
04:49
-
04:40
-
04:40
-
03:44
-
03:32
- 24 октября 2022
-
23:19
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:04
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:46