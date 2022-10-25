Илья Самсонов потерпел первое поражение в «Торонто» в матче с «Вегасом»

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Первую шайбу в матче забросил Николя Руа уже на четвёртой минуте. Он отличился после пасов Райлли Смита и Фила Кессела. Гости смогли сравнять счёт только во втором периоде. Точным выстрелом отметился Вильям Нюландер после передач Джона Тавареса и Николаса Робертсона.



Уже на первой минуте второго периода Чандлер Стивенсон вывел хозяев вперёд благодаря точным пасам Брейдена Макнэбба и Ши Теодора. А итоговый счёт на табло установил Майкл Амадио на 49-й минуте. Николас Хаг отдал ему результативный пас.



Примечательно, что это поражение стало первым для российского голкипера Ильи Самсонова в воротах гостей. Вратарь сыграл весь матч и совершил 30 сейвов.