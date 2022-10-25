«Почему не было Кугрышева? Вопрос к руководству». Наставник «Спартака» — о форварде клуба

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (3:4) и объяснил, почему на выезд не поехал форвард красно-белых Дмитрий Кугрышев.



«Хорошая игра, все 60 минут. Но видно было, что обе команды хотели выиграть сегодня. Поэтому старались, до конца бились. Но по своей команде могу сказать: не хватило где-то в концовке силёнок. Потеряли концентрацию. Когда накатывает усталость, появляются такие ошибки, которые привели к поражению. Не вывели из зоны шайбу, два раза могли вывести. Но так случилось, поэтому, что делать, игра уже в истории, готовимся дальше, едем домой.



«Спартак» выглядел свежо для приехавшей с Дальнего Востока команды? Да, в принципе два периода держались. В третьем уже чуть видно было, что усталость накатывала. Но ещё раз повторюсь: когда человек уставший, уже голова не так работает, начинаешь допускать ошибки, что и привело к результату матча. Что сделать: это хоккей, это игра, это спорт. Думаю, что в следующий раз сделаем правильные выводы, проанализируем, поговорим с ребятами, чтобы концовку играть проще, надёжнее и стараться выигрывать в основное время, а не сводить матч до ничьей. Как играли в первом периоде, с хорошим настроением, с хорошей скоростью — так и надо продолжать. Но опять же: Дальний Восток, третья игра на выезде. Но это ни в коем случае не оправдывает нас, матч проигран.



Поставили Красикова? Это плановое. И Патрику даём отдохнуть, и Красиков не должен засиживаться. Чисто плановая ротация, посмотрим, кто следующую игру дома начнёт.



На выезд не поехал Кугрышев? Это лучше вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Меня это особо не касается: кто есть, тот играет. Он пропустил выезд, наверное, по игровым причинам. Если вы откроете его статистику, посмотрите, то вам всё будет понятно.



Активное начало могло привести к поражению? Были опасения, конечно. А что делать? Играть полностью в откат? Не в наших правилах, мы тоже любим играть в атакующий хоккей, и если есть возможность — почему нет? Мы знаем «Сибирь» — системная команда, хорошо играет в средней зоне, держит синюю линию. Поэтому задача была забрасывать, играть в глубину и там уже работать внутри зоны, через глубину разбивать атаки на ворота. Против каждой команды есть какая-то тактика.



Игра Вароне? У всех был старт не очень. Сейчас вроде налаживается у ведущих игроков, поэтому набирают очки. Мы не переживаем за каждого игрока, за его личную статистику. Здесь переживать надо за команду. Команда должна выигрывать, а кто будет забивать — это неважно.



Мои эмоции после третьей пропущенной шайбы? Давайте оставим это без комментариев. Это, конечно, не истерический смех. Но было над чем сегодня посмеяться», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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