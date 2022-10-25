Нападающие «Авангарда» Ткачёв и Буше повторили рекорд результативности клуба за одну игру

В Омске местный «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) одержали хозяева.

Нападающие «Авангарда» Владимир Ткачёв и Рид Буше в матче с «Барысом» набрали по 5 (1+4) очков и повторили клубный рекорд результативности за одну игру, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Ранее пять очков в отдельно взятом матче набирали Антон Курьянов (2+3 с минским «Динамо» в 2008-м) и Николай Лемтюгов (2+3 с рижским «Динамо» в 2016-м).

После сегодняшней победы «ястребы» с 20 набранными очками поднялись на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

В следующем матче «Авангард» сыграет с дома с «Адмиралом» 28 октября.