Наставник «Авангарда» — о победе 6:0: «Барыс» непростая команда, выше нас в таблице идёт

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о победе над «Барысом» (6:0), а также прокомментировал контроль шайбы омского клуба в матче.

«Хорошая игра со стороны нашей команды, всех с победой. Ребята молодцы, сегодня здорово отработали все 60 минут. «Барыс» непростая команда, по таблице выше нас. И парни немало сил потратили, чтобы победить. Хорошо держали шайбу, и завершение было на самом высоком уровне. Плюс вратарь здорово держал нас в игре.



Конечно, были маленькие недочёты, но ребята быстро их исправляли, не давали сопернику вздохнуть. В первом периоде где-то хотели красиво забить, отдавали лишнюю передачу. Контроль шайбы был идеальный? Любая атака начинается с защиты, и тут нам помогал командный отбор шайбы, мы накрывали соперника при вбросе, сами не выкидывали шайбу, а держали её, вот это сегодня хорошо получалось. Отсюда шли быстрые входы в зоны, что и приносило результат.



Разумеется, была установка помочь Демченко оформить «сухарь». Это же закон хоккея: команда помогает вратарю, вратарь помогает команде. Не могу сказать, когда Ярош вернётся, но думаю, что пару недель ещё он будет лечиться», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.