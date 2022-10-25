Президент КХЛ Морозов прокомментировал возможное возвращение «Лады» в лигу

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов дал комментарий относительно планов хоккейного клуба «Лады» по возвращению в состав участников.

«Состав участников Континентальной хоккейной лиги утверждается советом директоров в конце марта. Поэтому о том, будет ли «Лада» играть в КХЛ, мы узнаем только в конце марта. А так, да, разговоры ведутся, мы общаемся с руководством, никогда не теряли контакт. В прошлом году общались, узнавали и следили, как обстоят дела в регионе, во дворце, в команде, как они участвуют в чемпионате Всероссийской хоккейной лиги», — заявил Морозов ТАСС.

Напомним, накануне вопрос возвращения тольяттинского клуба был поднят на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Президент дал министерству спорта поручение рассмотреть и дать предложения по вопросу вступления «Лады» в КХЛ.