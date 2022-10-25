Демченко: не было цели сыграть на ноль, главное — пропустить на одну меньше, чем соперник

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко поделился мыслями после разгромной победы над «Барысом» (6:0) и рассказал, что цели сыграть на ноль в матче не было.

«Игра как игра, каждую бы так выигрывать. Будем стараться! Работы не сильно много сегодня было, но всё-таки несколько острых моментов «Барыс» имел. Рад, что помог ребятам, а ребята помогли мне. У меня не было цели сыграть на ноль, главное всегда – это пропустить на одну меньше, чем соперник. В раздевалке тренеры, конечно, не делали акцент, чтобы помочь мне оформить «сухарь», ведь ребята бы тогда начали где-то зажиматься, бояться ошибиться», — цитирует Демченко сайт КХЛ.

Василий Демченко в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за омский клуб 16 матчей, в которых отразил 91,1% бросков с коэффициентом надёжности — 2,24.