Крайдер начал праздновать гол в ворота Георгиева, но Александр совершил спасение
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В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился второй период, счёт в матче равный – 1:1.
За семь минут до конца второй двадцатиминутки хозяева имели отличную возможность сравнять счёт в матче после того, как форвард «синерубашечников» Крис Крайдер с пятака расстреливал ворота российского голкипера «лавин» Александра Георгиева. Американский нападающий уже даже вскинул руки, начав праздновать гол, как в следующее мгновение вратарь соперников сумел лечь на шайбу, чудом не дав ей пересечь линию ворот.
Отметим, что уже через несколько минут игроки «Рейнджерс» всё-таки сравняли счёт в матче усилиями Баркли Гудроу.
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