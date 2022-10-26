Крайдер начал праздновать гол в ворота Георгиева, но Александр совершил спасение

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Колорадо Эвеланш». Завершился второй период, счёт в матче равный – 1:1.

За семь минут до конца второй двадцатиминутки хозяева имели отличную возможность сравнять счёт в матче после того, как форвард «синерубашечников» Крис Крайдер с пятака расстреливал ворота российского голкипера «лавин» Александра Георгиева. Американский нападающий уже даже вскинул руки, начав праздновать гол, как в следующее мгновение вратарь соперников сумел лечь на шайбу, чудом не дав ей пересечь линию ворот.

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Отметим, что уже через несколько минут игроки «Рейнджерс» всё-таки сравняли счёт в матче усилиями Баркли Гудроу.