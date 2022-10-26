Сергей Светлов официально объявлен новым главным тренером ХК «Сочи»

ХК «Сочи» на своём официальном сайте объявил о назначении Сергея Светлова на должность главного тренера команды. Он заменит на этом посту Андрея Назарова.

Контракт со специалистом подписан до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб Сергея Светлова войдут Игорь Горбенко, Дмитрий Кокорев и тренер вратарей Олег Ромашко. Андрей Зюзин будет работать в системе клуба тренером по развитию игроков. Николай Пронин продолжит исполнять обязанности тренера по физической подготовке.

Нынешний сезон Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андрея Назарова начал неудачно. Сочинская команда занимает последнее место как в Западной конференции, так и в сводной таблице КХЛ. Южане набрали девять очков в 20 встречах текущего регулярного чемпионата, одержав лишь три победы (все — в основное время). Вместе с тем «Сочи» потерпел 14 поражений в основное время и ещё три — в овертайме.