Гендиректор ХК «Сочи»: к сожалению, система работы Назарова прекратила давать результат

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал назначение на должность главного тренера команды Сергея Светлова.

«В текущей турнирной ситуации клуб был обязан реагировать на неудовлетворительные результаты. Мы приняли непростое решение прекратить сотрудничество с Андреем Викторовичем Назаровым, с одним из самых медийных и харизматичных российских тренеров, который, придя в команду по ходу прошлого сезона, привнёс новый импульс в игру. Но, к сожалению, в нынешнем чемпионате система его работы прекратила давать результат.



Новым главным тренером назначен Сергей Светлов, известный специалист, который умеет работать с молодыми хоккеистами и чрезвычайно мотивирован к работе. Перед ним по-прежнему стоит задача вывести команду в плей-офф. Мы уверены, что знаний и опыта Сергею Александровичу хватит для того, чтобы изменить психологическое состояние хоккеистов и исправить турнирное положение.



Отмечу также, что мы внимательно следим в этом сезоне за успехами нашего фарм-клуба в чемпионате МХЛ, «Капитан» стал одним из открытий на старте нынешнего чемпионата, и теперь мы хотим дать возможность Дмитрию Кокореву проявить себя на новом уровне в качестве ассистента главного тренера «Сочи», — приводит слова Воропаева пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, контракт с 61-летним специалистом подписан до конца текущего сезона КХЛ. Под руководством бывшего главного тренера Андрея Назарова сочинский клуб одержал лишь три победы в 20 матчах сезона-2022/2023 КХЛ и занимает последнее место в общей таблице лиги.