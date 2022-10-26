В «Торпедо» перешёл защитник молодёжной сборной России

«Торпедо» совершило обмен с «Витязем», в результате которого в нижегородскую команду отправился защитник Кирилл Стеклов, сообщает официальный телеграм-канал КХЛ. Подмосковный клуб получил денежную компенсацию.

Отметим, что 20-летний Стеклов является игроком молодёжной сборной России. Защитник является воспитанником «Витязя», в котором и дебютировал в КХЛ в возрасте 19 лет. Позже уроженец Таллина уехал в Северную Америку, где выступал в хоккейной лиге Онтарио за команду «Лондон Найтс».

В составе сборной России U18 ему удалось стать победителем Кубка Вызова (впервые в истории сборной) и победителем Кубка Глинки/Гретцки (впервые за 24 года). В дальнейшем своим прогрессом Кирилл завоевал место в составе молодёжной сборной России, вместе с которой сначала стал победителем на Кубке Чёрного моря, а затем принял участие в молодёжном чемпионате мира 2022 года.