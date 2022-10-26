«Торпедо» всухую обыграло «Динамо», нанеся москвичам четвёртое поражение в пяти матчах

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

На седьмой минуте Данил Веряев с передачи Андрея Белевича вывел нижегородскую команду вперёд. На 55-й минуте Сергей Гончарук с передачи Алексея Кручинина удвоил преимущество «Торпедо». Всего через 17 секунд Николай Коваленко забросил третью шайбу в ворота Константина Волкова. Голкипер Иван Кульбаков оформил шат-аут.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом». «Динамо» примет санкт-петербургский СКА. Оба матча состоятся 28 октября.