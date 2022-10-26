«Торпедо» всухую обыграло «Динамо», нанеся москвичам четвёртое поражение в пяти матчах

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
На седьмой минуте Данил Веряев с передачи Андрея Белевича вывел нижегородскую команду вперёд. На 55-й минуте Сергей Гончарук с передачи Алексея Кручинина удвоил преимущество «Торпедо». Всего через 17 секунд Николай Коваленко забросил третью шайбу в ворота Константина Волкова. Голкипер Иван Кульбаков оформил шат-аут.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Ярославле сыграет с местным «Локомотивом». «Динамо» примет санкт-петербургский СКА. Оба матча состоятся 28 октября.
- 26 октября 2022
-
22:42
-
22:22
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:23
-
21:19
-
21:12
-
21:05
-
20:53
-
20:30
-
20:17
-
19:58
-
19:55
-
19:48
-
19:40
-
19:31
-
19:23
-
19:16
-
19:05
-
19:01
-
18:52
-
18:14
-
17:49
-
17:31
-
17:06
-
16:56
-
16:22
-
15:42
-
15:29
-
15:12
-
14:43
-
14:40
-
14:20
-
14:08