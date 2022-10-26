Кожевников: ФХР правильно делает, что не вызывает игроков КХЛ в молодёжную сборную

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав молодёжной сборной России, который в начале ноября отправится на турнир в Санкт-Петербург «Кубок Будущего». Соревнование пройдёт с 13 по 16 октября.

«Думаю, турнир будет интересным. Сборные тоже должны играть, нам надо держать их в тонусе. Заметил, что на турнир не едут многие, кто постоянно играет в основе команд КХЛ: Полтапов, Грудинин из ЦСКА, Юров из «Магнитки», другие ребята. ФХР правильно делает, что не вызывает тех, кто имеет постоянное место в основном составе в клубах КХЛ.

Тем не менее состав боевой и будет интересно посмотреть, как проявят себя ребята, которые вызываются в сборную в первый раз», — сказал Кожевников «Чемпионату».