Кожевников: ФХР правильно делает, что не вызывает игроков КХЛ в молодёжную сборную
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав молодёжной сборной России, который в начале ноября отправится на турнир в Санкт-Петербург «Кубок Будущего». Соревнование пройдёт с 13 по 16 октября.
«Думаю, турнир будет интересным. Сборные тоже должны играть, нам надо держать их в тонусе. Заметил, что на турнир не едут многие, кто постоянно играет в основе команд КХЛ: Полтапов, Грудинин из ЦСКА, Юров из «Магнитки», другие ребята. ФХР правильно делает, что не вызывает тех, кто имеет постоянное место в основном составе в клубах КХЛ.
Тем не менее состав боевой и будет интересно посмотреть, как проявят себя ребята, которые вызываются в сборную в первый раз», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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