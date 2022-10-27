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Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан лучшим игроком матча с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан лучшим игроком матча с «Рейнджерс»
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На льду «Ю-Би-Эс Арены» в Элмонте прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева победили со счётом 3:0.

Первой звездой матча признан российский вратарь Илья Сорокин. 27-летний россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 41 бросок и оформив первый «сухой» матч в сезоне. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан похвалил голкипера соперника за великолепную игру.

«Вы должны отдать должное Сорокину. Он является первой звездой матча. Я не думаю, что мы отлично играли в большинстве, как раньше, но я думаю, что он сделал там действительно хороший сейв», — цитирует Галлана Lohud.

Российский голкипер в текущем сезоне провёл пять матчей в основном составе, в которых одержал две победы, процент отражённых бросков составил 93,1%. «Айлендерс» в текущем сезоне одержали три победы в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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