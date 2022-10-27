Кожевников: никто не знает, что происходит в «Ак Барсе». У команды нет игры

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о проблемах казанского «Ак Барса» в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Есть руководство, решат, никто толком не знает, что там происходит. По словам генерального менеджера «Ак Барса» (Марата Валиуллина – Прим. «Чемпионата), доверие к Олегу Знарку есть. Значит, их всё устраивает. Странно, что с таким составом у команды нет игры. Играют не в полную силу, по большому счёту. Лидеры должны прибавлять, что-то не получается. Видимо, психологически не готовы, желания нет, похоже. Недорабатывают где-то, провалов очень много в обороне», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Ак Барс» проиграл девять из десяти последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что руководство казанского клуба не планирует отправлять в отставку Олега Знарка.