Кучеров стал четвёртым игроком «Тампы», забившим в сумме 300 голов в регулярке и плей-офф
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Сегодня в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали «молнии» со счётом 4:2.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу на 19-й минуте первого периода и вошёл в историю клуба. 29-летний форвард забросил в сумме 300 (248+52) шайб за флоридский клуб с учётом регулярки и плей-офф. Лишь три игрока франшизы добивались подобного результата — Стивен Стэмкос (531), Венсан Лекавалье (407) и Мартен Сан-Луи (398).
В текущем сезоне российский нападающий провёл восемь матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.
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