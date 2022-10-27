П. Кейн: надеюсь, болельщики «Чикаго» снова начнут заполнять арену как в былые времена

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн надеется, что результаты команды улучшатся, а вместе с ними на стадион в Чикаго будет ходить больше болельщиков. Игру против «Флориды» (4:2) посетили 12 859 зрителей. Это худший результат с 12 декабря 2007 года, когда на матч с «Лос-Анджелесом» пришли 12 534 болельщика.

«У нас менталитет аутсайдеров. Терять здесь действительно нечего. Надеюсь, мы снова начнём заполнять арену, заинтересовывать людей игрой команды и тем, чего мы можем достичь.



Всё немного по-другому, когда ты смотришь вверх и не видишь заполненных трибун. Я видел полупустые трибуны в сезоне-2007/2008, так было поначалу. Затем вы начинаете выигрывать, возникает заинтересованность, и трибуны довольно быстро заполняются. Я не удивлюсь, если это произойдёт снова», – цитирует нападающего Chicago Sun-Times.

«Чикаго» является шестикратым обладателем Кубка Стэнли. Последние три трофея Кейн завоевал вместе с командой в 2010, 2013 и 2015 годах.