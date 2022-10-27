Подмосковный «Витязь» подписал контракт с новым форвардом

Подмосковный «Витязь» на своём официальном сайте объявил о подписании соглашения с нападающим Даниилом Ильиным.

27-летний российский хоккеист за свою карьеру играл за нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор», ХК «Сочи» и владивостокский «Адмирал».

«Очень рад оказаться в «Витязе» и вновь сыграть на просторах КХЛ. Мне 27 лет, я полон сил, энергии и желания доказать, что могу приносить пользу подмосковной команде», — приводит слова Ильина сайт «Витязя».

Ильин является чемпионом МХЛ сезона-2014/2015 и победителем Универсиады в 2017 году.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Ильин провёл 266 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 44 результативные передачи при показателе полезности «-5».