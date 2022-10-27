Главный тренер «Барыса» Скабелка: неважно, как ты начинаешь, важно, как ты заканчиваешь

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4).



«Непростая немножко у нас ситуация сейчас. Но хочу, наверное, сегодня сказать больше позитива. Были сегодня хорошие моменты. Было уже больше энергии, было больше моментов, за которые можно цепляться. Но, к сожалению, результат оказался… Но, естественно, мы всё делаем, чтобы результат переломить. Пока в общем-то наши бригады и большинства, и меньшинства немного плохо в этом плане работают. Это важный момент, когда при не самой лучшей, может быть, игре ты имеешь достаточно шансов, чтобы забить, а уж тем более не пропустить.



«Барыс» разозлился или «Сибирь» вяло начала? У нас, по-моему, это вторая такая игра подряд? Что значит разозлился? Получилось забить два, «Сибирь» пропустила. Естественно, мы не добрые выходили. Мы три игры подряд до этого проиграли, что говорить. Неважно, как ты начинаешь, важно, как ты заканчиваешь. «Сибирь» в этом плане была сегодня лучше.



«Барыс» удаления прибили в третьем периоде? Я бы не сказал, что прибили. Они прибивают в том плане, когда ты выходишь и вместо того, чтобы забивать, ты пропускаешь. Такие вещи прибивают, а не что-то другое. Когда был счёт 2:0, мы получили возможность третью забить, а вместо этого дали возможность «Сибири» забить первый гол и вернуться в игру, потому что первый период, в принципе, был под нашим контролем. Вместо того чтобы создать моменты, повысить какой-то градус, агрессию, мы пропускаем гол в свои ворота.



Насколько важно смотреть в турнирную таблицу? В таблицу всегда важно смотреть. Наверное, до 10 матчей смысла нет смотреть. А когда ты играешь такое количество, уже нужно туда смотреть и уже с прямыми конкурентами чуть-чуть по-другому играть.



Вышел Кайыржан на большинство? Кайыржан не был холодным. Он второй и первый период играл. После того как Савицкий получил травму, мы с первой смены перешли на игру в три звена. Кайыржан рассматривался в начале сезона. В первом звене мы последнюю тренировку перед матчем с «Сибирью» рассматривали Савицкого, но он получил травму. Кайыржан с мастерством, с голевым чутьём, на тренировках он много моментов забивает. Нужно давать больше таких моментов. Но это было никак не отчаяние. Тогда бы другие игроки вышли.



Противоядие к Короткову и Основину? Это изучаемо. Естественно, мы знали. Одно дело знать и хотеть что-то сделать, другое дело мочь это сделать. Когда выходят «пять на четыре», у них все мысли о том, как забить гол, а не о том, что соперник вчетвером будет агрессивно атаковать, хотя мы обращали на это внимание перед матчем.



Ошибки Самата Данияра? Неправильная оценка ситуации и неправильная позиционная игра. Что первый гол, что третий — это такие голы, в которых нас обкатывают, как… Слабая позиционная игра и непопадание в скорость.



Состояние Михайлиса? Я надеюсь, он появится в следующем матче с «Сибирью». И на него, и на Шапю, и на Шайхмедденова. Это наше второе звено, сильное, ударное звено. Не хватает их. Две игры сыграть без них – это одно, а такую серию...» — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После сегодняшнего поражения «Барыс» остался на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» занимает четвёртую строчку в таблице Востока.