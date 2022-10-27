«Камбэки заворачиваем, но у меня сердце выскакивает». Мартемьянов — о победе над «Барысом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Барысом» (4:3) и рассказал об отношении к большому количеству штрафных минут у сибиряков.
«Честно говоря, после 0:6 в Омске ожидали, что соперник пойдёт очень активно. Но настолько… честно говоря, это ошеломило, были немного не готовы к этому. Слава богу, справились с волнением, может быть, с какой-то недооценкой соперника. Мало борьбы выигрывали. Но потом провели разговор. Забили гол в первом периоде, и парни включились уже на полную мощность, счёт не заставил себя ждать.
Отрабатываются ли шайбы в меньшинстве? Это стремление нападающих, которые играют в обороне, убежать. Сейчас все играют, в основном, с одним защитником в большинстве, и фактор неожиданности используем. Никита Коротков этим пользуется, он сегодня ещё одну мог забить в таком же стиле. Это не отрабатывается. Если есть возможность — убегают парни в атаку.
«Сибирь» занимает третье место в лиге по количеству штрафных минут? Это меня очень волнует. Свои эмоции надо держать внутри, ради победы, ради команды. К сожалению, не всегда это удаётся. Сам факт, что мы «четыре на пять» много играем, отрабатываем.
Что с Кудако? Это не травма. Игровые качества не позволили сегодня продолжить матч ему.
Бек не всегда чувствует себя в своей тарелке в равных составах с партнёрами по звену? Кто у нас есть, с теми и играет. У нас больше не ожидается и пока нет. Мы считаем, что это вариант неплохой, и стараемся держать его. Пока я не вижу, кого ещё поставить в центр или на фланг. Пока эта тройка не будет меняться.
Соперники стали лучше читать Бека? Вариативность есть, и, если правильно смотреть, а мы смотрим правильно со своей стороны, мы видим нюансы, которые меняются в розыгрыше. И они работают: мы сегодня два гола забили. Естественно, он ключевой игрок на розыгрыше, от него многое зависит, от него многое идёт, но пока идёт нормально, мы вроде неплохо в этом компоненте выглядим.
Счёт 4:3 уже стал любимым? Нормальный счёт, для публики играем, камбэки заворачиваем, всем нравится, все в восторге. Правда, у меня сердце выскакивает, а так нормально, главное, что выиграли (смеётся).
Никита Шашков может сыграть с «Северсталью»? Нет. Дальше посмотрим. Улучшения идут, но очень медленно. Нам хотелось бы, чтобы быстрее он вернулся в строй. Но пока не будем спешить и не будем форсировать события», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с «Северсталью» 29 октября. В этот же день «Барыс» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».
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