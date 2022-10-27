Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сибири» Чайковски рассказал о победе над астанинским «Барысом»

Защитник «Сибири» Чайковски рассказал о победе над астанинским «Барысом»
Комментарии

Защитник «Сибири» Михал Чайковски прокомментировал победу над «Барысом» (4:3) и объяснил, сложно ли сибирякам отыгрываться по ходу матчей.

«Как оценю игру команды? Команда играла очень здорово, все молодцы. Вратарь очень здорово играл, и вытащили игру.

Гол в меньшинстве стал визитной карточкой «Сибири»? Да просто было очень много удалений сегодня. Но одна шайба залетела.

С чем связаны удаления? Все удаления разные, надо посмотреть. Но судьи на льду — это их вердикт. И всё.

Сложно ли постоянно отыгрываться? Все команды играют очень здорово. Всем нужны очки, все борются за каждую шайбу. Наши последние игры заканчиваются с разницей в один гол.

Моя игра? Я чувствую себя нормально. В меньшинстве играю много. Но есть как есть. Всё хорошо. Все молодцы сегодня, выиграли матч», — передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» после сегодняшней победы занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» остался на пятом месте в таблице Востока.

Новость по теме
«Камбэки заворачиваем, но у меня сердце выскакивает». Мартемьянов — о победе над «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022