Защитник «Сибири» Чайковски рассказал о победе над астанинским «Барысом»

Защитник «Сибири» Михал Чайковски прокомментировал победу над «Барысом» (4:3) и объяснил, сложно ли сибирякам отыгрываться по ходу матчей.
«Как оценю игру команды? Команда играла очень здорово, все молодцы. Вратарь очень здорово играл, и вытащили игру.
Гол в меньшинстве стал визитной карточкой «Сибири»? Да просто было очень много удалений сегодня. Но одна шайба залетела.
С чем связаны удаления? Все удаления разные, надо посмотреть. Но судьи на льду — это их вердикт. И всё.
Сложно ли постоянно отыгрываться? Все команды играют очень здорово. Всем нужны очки, все борются за каждую шайбу. Наши последние игры заканчиваются с разницей в один гол.
Моя игра? Я чувствую себя нормально. В меньшинстве играю много. Но есть как есть. Всё хорошо. Все молодцы сегодня, выиграли матч», — передаёт слова Чайковски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
«Сибирь» после сегодняшней победы занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» остался на пятом месте в таблице Востока.
- 27 октября 2022
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