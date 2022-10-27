Минское «Динамо» — о роли Андриевского: об этом узнаете чуть позже

На послематчевой пресс-конференции после игры ЦСКА и минского «Динамо» (2:1) был задан вопрос о том, за что будет отвечать новый тренер минчан Александр Андриевский.

«За что будет отвечать Андриевский? Понимаем интерес к этой новости, но об этом чуть позже», — ответил сотрудник пресс-службы минского клуба.

Напомним, бывший главный тренер клубов КХЛ Александр Андриевский вошёл в тренерский штаб «Динамо» накануне. 54-летний специалист стал помощником главного тренера минской команды Крэйга Вудкрофта. В сезоне-2006/2007 Андриевский начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо». С 2009 года на протяжении пяти сезонов он входил в тренерский штаб минчан: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под руководством Андриевского «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера – 2009.

После сегодняшнего поражения минское «Динамо» занимает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, имея в своём активе 22 очка после 23 матчей. Следующий матч «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 29 октября.