Экс-тренер «Адмирала» Андриевский вошёл в тренерский штаб минского «Динамо»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Александр Андриевский пополнил тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.
54-летний специалист станет помощником главного тренера минской команды Крэйга Вудкрофта. В сезоне-2006/2007 Андриевский начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо». С 2009 года на протяжении пяти сезонов он входил в тренерский штаб минчан: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. Под руководством Андриевского «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера – 2009.
В КХЛ Андриевский также работал главным тренером в «Адмирале» (2015–2018 и 2021–2022), «Сибири» (2018–2019) и «Сочи» (2019–2021). Клуб из Владивостока при белорусском специалисте дважды выходил в плей-офф. С января 2022-го Андриевский работал тренером-консультантом в клубе ВХЛ «Нефтяник».
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